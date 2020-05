Donnerstag, 28. Mai 2020

Laube brennt bis auf die Grundmauern nieder

Die Gartenlaube ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Schießhaus. Es hätte der Albtraum eines jeden Feuerwehrmannes werden können, am Ende aber sind alle mit dem Schrecken davon gekommen. „Dachstuhlbrand in Schießhaus" lautete die Meldung, die am Donnerstag, 28. Mai, gegen 13 Uhr über die Alarmempfänger ging. Letztlich mussten die alarmierten Wehren aber nur eine Gartenlaube ablöschen, die allerdings bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist.

Ein Ort, der mitten im Wald liegt, hinter dem die Welt zu Ende ist, wie es scheint. Enge Gassen, kaum Platz für die Einsatzfahrzeuge, keine vernünftige Löschwasserversorgung und am Ende auch kein Handynetz – wäre es der gemeldete Dachstuhlbrand gewesen, der möglicherweise auf den Wald oder angrenzende Wohnhäuser überzugreifen gedroht hätte, es wäre wohl der „worst case", der schlimmste anzunehmende Fall gewesen. So aber konnten 42 alarmierte Feuerwehrleute aus Schorborn, Deensen, Arholzen und Stadtoldendorf relativ schnell aufatmen. Am Ende brannte „nur" eine Gartenlaube mit Mobiliar nieder. Zwar waren die Blauröcke schnell vor Ort, zu retten gab es aber nichts mehr. Am Ende blieben ein paar verkohlte Metallstühle übrig, und nach gut anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Einsatzleitung lag in den Händen vom stellvertretenden Gemeindebrandmeister Frank Krösche aus Eschershausen. Verletzt wurde niemand. Die Kameraden der Wehr Schorborn übernahmen die Brandwache.

Noch nicht beendet ist der Einsatz für die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten routinemäßig den Brandort. In den nächsten Tagen werden Brandermittler der Ursache auf den Grund gehen. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen bei rund 5.000 Euro liegen. (ue)