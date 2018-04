Mittwoch, 04. April 2018

Lauenförde: Anklage wegen versuchten Mordes

Am Landgericht Hildesheim hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen einen 41-Jährigen aus Beverungen eingereicht.

Lauenförde/Hildesheim. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat Anklage gegen einen 41-Jährigen aus Beverungen zum Schwurgericht des Landgerichts Hildesheim erhoben. Dem Angeschuldigten wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist er dringend verdächtig, am 20. Februar gegen 4.45 Uhr einem ehemaligen Arbeitskollegen vor dessen Haus in Lauenförde aufgelauert zu haben, um diesen heimtückisch und grausam zu töten. Als der 47-Jährige die als Garage genutzte Scheune geöffnet habe, um mit seinem Auto zur Arbeit zu fahren, soll der Angeschuldigte sich von hinten angeschlichen und den Zeugen mit etwa drei Litern Benzin aus einem speziell zu diesem Zweck präparierten Behälter übergossen haben. Dadurch soll die Kleidung des Zeugen vollständig mit Benzin durchtränkt gewesen sein. Noch bevor der Angeschuldigte das Benzin habe entzünden können, sei es zu einer Rangelei mit dem Opfer gekommen. Im Laufe dieses Geschehens soll es dem 47-Jährigen gelungen sein, den Angeschuldigten zu Boden zu bringen und zu einem Nachbarn zu flüchten.

Der Angeschuldigte, der noch am selben Tag vorläufig festgenommen werden konnte, befindet sich seit diesem Tag in Untersuchungshaft. Er hat angegeben, der Zeuge sei schuld daran, dass er seine Arbeitsstelle im März 2017 verloren habe. Deshalb habe er diesen auch im Mai 2017 bedroht und erpresst und sei deshalb zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Am Tattag habe er jedoch lediglich das Fahrzeug des Zeugen in Brand setzen wollen.v