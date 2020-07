Dienstag, 14. Juli 2020

Lauenförde: Autokorso nach der Brückeneinweihung

Der Verein „Atomfreies 3-Ländereck“ will am Mittwoch erneut gegen das Zentrallager in Würgassen demonstrieren. Das gelbe "W" steht für den Widerstand gegen die Planung.

Lauenförde/Beverungen. Der Verein „Atomfreies 3-Längereck“ ruft kurzfristig zu einer neuen Aktion auf. Am Mittwoch soll mit einem Autokorso gegen die geplante Errichtung des zentralen Bereitstellungslagers für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Würgassen und die zu erwartenden Atommülltransporte in der Region demonstriert werden. Und das gleich nach der feierlichen Brückeneröffnung.

Um ein klares Statement gegen das von der BGZ in Würgassen geplante zentrale Bereitstellungslager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu setzen und um auf die drohenden Atommülltransporte in der Region hinzuweisen, hat der Verein „Atomfreies 3-Ländereck e.V.“ in unmittelbaren Nachgang zur feierlichen Eröffnung der Weserbrücke Beverungen/Lauenförde am Mittwoch, 15. Juli, den Autokorso angemeldet. Das Ziel: Mit Freigabe der Brücke für den Verkehr, gegen 16 Uhr, wird als erstes ein Autokorso der Atomlager-Gegner die Brücke befahren.

„Ziel ist es, vor den Augen der Vertreter von Politik und Medien auf die in der Region drohenden Atommülltransporte und die geplante Errichtung des ,Atommüll-Verschiebebahnhofs‘ aufmerksam zu machen. Jeder Gegner des Atomlagers ist herzlich dazu eingeladen sich mit einem Kraftfahrzeug zu beteiligen! Mit Fahnen, Bannern, geschmückten Anhängern und vielem mehr wollen wir diese letzte Gelegenheit vor der politischen Sommerpause nutzen, um unseren Protest gegen die Pläne des BMU und der BGZ in der Öffentlichkeit zum Ausdruck zu bringen“, heißt es in dem Aufruf des Vereins.

Am Mittwoch, 15. Juli, ab 15 Uhr beginnt die Aufstellung der Fahrzeuge in Lauenförde! Details zum Ablauf der Aktion finden alle Interessierten auf der Webseite unter www.atomfreies-dle.de/demo/