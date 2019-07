Dienstag, 02. Juli 2019

Lauenförde: Die Brandopfer erhalten Unterstützung

Die Lauenförder Brandopfer bei der Spendenübergabe. Foto: tah

Lauenförde. Der Flecken hat zur Unterstützung der Brandopfer eines Wohnhauses am Weserberglandsee eine Spendenaktion ins Leben gerufen. In der Nacht vom 13. zum 14. April dieses Jahres stand das Wohnhaus lichterloh in Flammen. Durch das Feuer haben die Bewohner, Anneliese David und Andreas Hundt, ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Aber es hätte noch schlimmer ausgehen können. „Wäre ich in dieser Nacht nicht zufällig wach geworden, wären wir wahrscheinlich nicht mehr am Leben“, so Anneliese David.

