Samstag, 30. November 2019

Lauenförde: Feuerwehr rettet zwei Bewohner aus verrauchtem Haus

Einsatzbesprechung in der Bahnhofstraße in Lauenförde, links neben dem Leiter RD ist Gemeindebrandmeister Philipp Pedall. Foto: fhm

Lauenförde. Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonnabend, 30. November. Um 20.47 Uhr wurde Alarm gegeben: Feuer in der Bahnhofstraße Lauenförde, Menschenleben in Gefahr. Alle Wehren der Samtgemeinde Boffzen wurden alarmiert, dazu der überörtliche Löschzug aus Beverungen. Unter Leitung von Gemeindebrandmeister Philipp Pedall sorgte schnelles und überlegtes Handeln dafür, die Situation in den Griff zu bekommen. Der Gemeindebrandmeister schickte drei Trupps unter Atemschutz in das komplett verrauchte Haus, zwei Trupps zur Menschenrettung, einen Trupp, um das Feuer zu lokalisieren und zu bekämpfen. Der Brandherd wurde schnell im Keller ausgemacht, vermutlich ist eine defekte Heizungsanlage der Grund für den Brand. Die beiden anderen Trupps retteten zwei Bewohner aus dem Haus.

Schnell stellten die Feuerwehrleute fest, dass eine gefährlich hohe Kohlenmonoxid-Konzentration im Haus vorhanden ist. Alle Türen im Haus wurden von den Brandschützern gewaltsam geöffnet, um diese lebensgefährliche Lage zu klären. Auch Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Suche nach der Brandursache dauert an.

Insgesamt waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz, die Hälfte von ihnen war in Bereitschaft. Die große Zahl der Alarmierung erklärt sich daraus, dass Menschenleben in Gefahr waren. Auch die Drehleiter aus Beverungen war vor Ort. Mit ihr wurden nach Abschluss der Löscharbeiten und der Suche nach der Brandursache der Kamin und das Dach in Augenschein genommen. Die Bahnhofstraße in Lauenförde wurde an der Ecke Würgasser Straße während des Einsatzes für den Straßenverkehr gesperrt, die Fahrzeuge wurden umgeleitet. (fhm)