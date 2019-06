Montag, 03. Juni 2019

Lauenförde: Nach Schützenfestbesuch zusammengeschlagen

Die Polizei bittet die TAH-Leser auch in diesem Fall um Mithilfe.

Lauenförde. Nachdem ein 35-jähriger Beverunger am frühen Sonntagmorgen zunächst mit anderen Besuchern des Schützenfestes in Streit geraten war und sich dann auf den Heimweg machte, wurde er im Bereich der Würgasser Straße/Oberes Feld unvermittelt von zwei bislang unbekannten Männern zusammengeschlagen. Dabei erlitt er neben diversen Gesichtsverletzungen einen Nasenbeinbruch und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer und seine Ehefrau hatten den Mann neben der Fahrbahn liegend aufgefunden, sofort den Rettungsdienst gerufen und zusammen mit weiteren Personen Erste Hilfe geleistet.

Nach Angaben des Opfers soll es sich bei dem Haupttäter um einen blonden, etwa 190 Zentimeter großen, athletischen Mann mit osteuropäischem Akzent gehandelt haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtete oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 in Verbindung zu setzen.