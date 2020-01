Donnerstag, 02. Januar 2020

Lauenförde: Urteil wegen Vergewaltigung rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof hat jetzt ein Urteil des Landgerichts Hildesheim gegen einen 22-Jährigen bestätigt.

Lauenförde/Hildesheim. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil der Strafkammer 16 des Landgerichts Hildesheim vom 2. Mai 2019 bestätigt. Das teilte das Landgericht Hildesheim am Donnerstagnachmittag in einer Presseerklärung mit. Der heute 22-jähriger Mann war wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Mit einstimmigem Beschluss des BGH vom 12. November 2019 wurde die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, da die Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisionsrechtfertigung keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben habe.

Nach den Feststellungen des Urteils hat der stark alkoholisierte Angeklagte in den frühen Morgenstunden des 14.Oktober 2018 eine damals 25-jährige Frau, die er zuvor in einer Gaststätte in Lauenförde kennengelernt hatte, nach zunächst einvernehmlichen Küssen außerhalb der Gaststätte am Weserufer zu Boden gebracht und vergewaltigt. Hierbei hat der Angeklagte die Geschädigte nach den Urteilsgründen geschlagen, getreten und so heftig gewürgt, dass sie zeitweise bewusstlos war und sich in akuter Lebensgefahr befand. Die Kammer war bei einer maximal möglichen Blutalkoholkonzentration von 2,82 Promille im Hinblick auf die objektiven Umstände und die Art der Tatbegehung nicht von einer Einschränkung der Schuldfähigkeit des Angeklagten, der sein Opfer nach der Tat bewusstlos am Weserufer zurückließ, ausgegangen.

Der Angeklagte hatte in der Hauptverhandlung angegeben, an die Tat keine konkrete Erinnerung zu haben, die Tatbegehung jedoch nicht in Abrede genommen. Er befindet sich seit seiner Festnahme am Tattag in Haft. Nach der Verwerfung seiner gegen das Urteil gerichteten Revision ist die Entscheidung nunmehr rechtskräftig.