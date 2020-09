Mittwoch, 30. September 2020

Lauenförder: Diskussion über Maßnahmen gegen Motorradfahrer-Lärm

In verschiedenen Gremien arbeiten die Kommunalpolitiker gegen Lärm. Foto: fhm

Lauenförde. Edith Götz und Heinrich Weinisch sind Kommunalpolitiker, beide Mitglieder der Gruppe CDU/BBSB im Samtgemeinderat Boffzen. Beide machen sich stark für etwas, was im Landkreis Holzminden immer mehr zum Thema wird: Motorradlärm. Edith Götz und Heinrich Wenisch fordern, dass etwas gegen diesen Lärm unternommen wird. Der Lärm bewege sich in einem Ausmaß, der gesundheitsschädlich und nicht mehr zu ertragen sei. Gerade in ihrem Wohnort Lauenförde gebe es dadurch eine große Belastung. Und leider sei es nicht so, dass die zu lauten Fahrer einige „wenige schwarze Schafe“ seien. „Nein, fast alle sind lauter als nötig, wie aktuelle Studiendes Umweltbundsamtes oder der Uni Wien zeigen“, sagt Edith Götz.

Die Ratsfrau trägt Argumente vor, die von Studien und Untersuchungen bestätigt werden. (fhm)

