Montag, 31. August 2020

„Laufen können sie, jetzt müssen sie noch Fußball spielen lernen“

Noch trauten sich nicht alle Kinder zum Fototermin, aber das wird sich auch noch ändern.

Heinade. Dirk Schoppe, Chef der Heinader Fußball-Junioren, lässt für gewöhnlich nichts unversucht, um seinen TSV am Leben zu erhalten. So war auch sein neuester Coup von Erfolg gekrönt. Er hat alle Familien in Heinade angeschrieben, die Kinder im Jahrgang 2018 und jünger haben und ihnen seine neueste Idee unterbreitet. Fußball spielen und erlernen, ganz kindgerecht, ohne Druck, dafür mit viel Spaß. Zwei Trainer hat der Heinader auch gleich mitverpflichtet, eine Trainingszeit am Freitag organisiert, ein paar Kinderbälle angeschafft, und schon konnte es losgehen. Und gekommen sind viel mehr Eltern mit ihren Kindern als Schoppe erwartet hatte. (ue)

