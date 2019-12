Donnerstag, 19. Dezember 2019

Lebensmittelkonstrolle: Auch der Landkreis Holzminden schafft die Quote nicht

Auf der Foodwatch-Internetseite ist die interaktive Karte mit den Angaben der einzelnen Landkreise zu finden.

Kreis Holzminden. Mitte Juni geraten die Lebensmittelkontrolleure des Landkreises Holzminden in die Schlagzeilen. Von heute auf morgen schließen sie eine Bäckerei in Bodenwerder, vernichten alle in der Bäckerei befindlichen Lebensmittel. In den sozialen Medien regt sich ein Sturm der Entrüstung. „Unfassbar“ heißt es dort. „Frechheit“ wird kommentiert. Monate später schreibt die Lebensmittelkontrolle erneut Schlagzeilen. Diesmal sind es bundesweite. Und sie kommen auch nicht aus dem Landkreis Holzminden. Es um Listerien in Frikadellen, Schaben in der Wurstfabrik und Gammelfleisch im Lkw. Es geht aber auch darum, wie oft Lebensmittelproduzenten überhaupt kontrolliert werden und um eine Untersuchung der Verbraucherschützer von Foodwatch, die zu lasche Lebensmittelkontrollen bemängeln. Hier kommt der Landkreis Holzminden wieder ins Spiel: Denn die vorgegebene Quote von Plankontrollen können die Lebensmittelkontrolleure bei weitem nicht erfüllen. Die Soll-Erfüllungsquote liegt 2018 bei nur 45 Prozent. Wie kommt es dazu? Der TAH hat nachgefragt. (bs)

