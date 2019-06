Dienstag, 04. Juni 2019

Lechner-Figuren stehen wieder am Weserkai – „neu eingekleidet“

Die drei Hübschen stehen wieder auf ihren Plätzen am Weserkai. Foto: spe

Holzminden. Die drei Lechner-Figuren waren vor dem Weser-Hochwasser in Sicherheit gebracht worden und erhielten in den zurückliegenden Wochen in der Werkstatt des Baubetriebshofes der Stadtwerke Holzminden eine optische Auffrischung für die neue Saison. Die war nötig geworden, weil Schmierfinken sich wieder mit Stiften und Farbe an ihnen vergangen hatten. Die Figuren rücken regelmäßig zur „Kur“ und zum „Neu-Einkleiden“ ein. Behutsam und immer mehr mit feiner künstlerischer Hand, hat der Figuren-Experte des Bauhofes ganze Arbeit geleistet. Nun stehen sie wieder als lustige Botschafter der Stadt und gern fotografierte Motive an ihrem angestammten Platz, erfreuen sich der Fotograf, die Shopping-Queen und der Zeitungsleser wieder strahlender Schönheit. Holzmindener, ihre Gäste und Touristen können sich an ihnen auf dem Weserkai vor dem Duftgarten erfreuen – hoffentlich recht lange ohne Schmierereien und Verunstaltungen. (spe)