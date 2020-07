Mittwoch, 01. Juli 2020

Lechner-Figuren warten noch auf ihre Rückkehr auf den Holzmindener Weserkai

Holzmindener und Gäste hoffen auf eine baldige Rückkehr der drei Lechner-Figuren. Foto: Harald Stellmach

Holzminden. Der Sommer hat begonnen, und Holzmindener und Besucher der Stadt warten auf die Rückkehr der drei liebenswerten Figuren der Bildhauerin und Installationskünstlerin Christel Lechner auf den Weserkai. Sie vermissen den Fotografen, den Zeitungsleser und die Frau beim Shoppen, einige sorgen sich, sie könnten schon wieder Opfer von Vandalismus geworden und beschädigt sein. Die Betonfiguren waren wegen drohenden Hochwassers vor einigen Monaten abmontiert und eingelagert worden. Der TAH fragte bei Günter Struck vom Baubetriebshof der Stadtwerke Holzminden nach den drei „Alltagsmenschen“. „Sie stehen sicher verwahrt bei uns im Lager“, antwortete dieser. „Wir haben so viel zu tun, zuletzt mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, wir sind noch nicht dazu gekommen, sie aufzustellen“, so Struck. Sie sollen aber so schnell wie möglich und natürlich noch in diesem Sommer zurückkehren auf den Weserkai vor dem Kräutergarten. (spe)