Samstag, 05. Oktober 2019

„Lehrerversorgung am Holzmindener Campe ist ausgereizt!“

Von links: Fritz-Gerhard Hamann, Jens Ebert, Schulleiter Georg Muschik, Björn Försterling, Hermann Grupe. Foto: FDP

Holzminden. „Wir sind ausgereizt!“ schildert der Schulleiter des Campe-Gymnasiums Holzminden gleich zu Beginn des Gesprächs mit dem schulpolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Björn Försterling, die augenblickliche Lehrerversorgung an seiner Schule. Und er kritisiert ungewohnt offen die permanenten Lehrer-Abordnungen vom Campe an andere Schulen. „Das neue Schuljahr hat kaum begonnen, doch es bleiben die alten Probleme: Lehrer fehlen, Unterricht fällt aus, die Abordnungen an andere Schulen gehen weiter, und die Rahmenbedingungen für die Inklusion sind weiter schlecht“, fasst es die FDP in einer Pressemitteilung zusammen.

