Montag, 26. März 2018

Leiche gefunden: Frau erfroren

Bodenwerder. Wie die Polizei am Montag bekanntgab, wurde bereits am 19. März gegen 9 Uhr im Bereich der Ernst-Reuter-Straße in Kemnade eine zunächst unbekannte Frau tot aufgefunden. Die Polizei teilte dazu mit, dass die Frau identifiziert und jetzt auch die Todesursache festgestellt wurde. Die 50-jährige Frau aus Bodenwerder war nach den polizeilichen Ermittlungen infolge eines übermäßigen Alkoholkonsums allein nicht mehr handlungsfähig. Sie ist in dieser hilflosen Situation aufgrund der Minustemperaturen erfroren.