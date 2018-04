Mittwoch, 04. April 2018

Leichtathleten in Sand, Sturm und Schnee

Stabilisationstraining einmal anders: Die MTV-Leichtathleten bauen Pyramiden. Foto: ro

Sylt/Holzminden. Besseres Wetter hätten sie schon verdient gehabt, die 23 Leichtathleten des MTV 49 Holzminden, die ihrer letzten Vorbereitung auf die Freiluftsaison wieder auf Sylt unterzogen: Die Temperaturen hielten sich hartnäckig im tiefen einstelligen Bereich, der Himmel zeigte sich in depressivem Grau, scharfer Seewind ließ den Sand fliegen und am letzten Tag kam auch noch heftiger Schneefall dazu. Sollte der Sommer 2018 so ähnlich werden wie der des letzten Jahres, dann sind die Holzmindener Sportler wirklich auf alles vorbereitet. Zehn Tage lang residierten die MTVer im ADS-Schullandheim in Rantum und verwandelten Strand, Platz, Kiefernwald und Halle in ihr eigenes Trainingsgelände; das Wetter zwang zu Improvisationen, die jedoch nie den roten Faden der Vorbereitung verließen. (ro)

