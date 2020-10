Sonntag, 11. Oktober 2020

Leipziger Grieg-Quartett gastiert im Schloss Bevern

Das Leipziger Grieg-Quartett auf der Bühne in den Räumen des Schloss-Restaurants. Foto: gum

Bevern. Kalt war’s an diesem Oktober-Abend. Nicht nur draußen, auch drinnen. Mit Mänteln und Decken wärmten sich die coronagerecht vereinzelt platzierten Besucher des Konzerts. Andere musste die Musik wärmen. Tat sie das? Es war ja schon bewundernswert, dass die Kälte den Fingern der Quartettspieler nichts anzuhaben schien. Und das trat in folgender Besetzung an: Elisabeth Dingstad (Violine), Gunnar Harms (Violine), Immo Schaar (Viola) und Christoph Vietz (Cello).

Elisabeth Kilian vom „Freundeskreis Schloss Bevern“ lüftete in ihrer Begrüßung das Geheimnis der eisigen Umstände: Wegen mangelnder Belüftung ließ sich in der Schlosskapelle der Hygieneplan nicht umsetzen. Folglich zog man in die sich noch im Dornröschenschlaf befindlichen Restaurant-Räume in der Hoffnung um, die dortige Heizung in Gang zu kriegen. Leider war das ein Irrtum. So blieb es wie es war. Wenigstens die Musik heizte ordentlich ein.

Quartett-Geiger Gunnar Harms (geboren in Holzminden) stimmte gleich mit launigen Worten ein. „Wir sind ganz euphorisch, wieder spielen zu können“. Mehr als verständlich nach der langen, verordneten Spielpause. Und er erläuterte das geschickt zusammengestellte Programm: das erste Stück (Opus 1) eines Romantikers und das letzte Stück (Opus 135) eines Klassikers. Der Norweger Johann Svendsen musste es als Reverenz an den nordischen Quartett-Namen sein und – natürlich im Jubiläums-Jahr – Beethoven. (gum)

