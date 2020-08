Sonntag, 16. August 2020

Leistungsnachweis für die Wehren der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle

Die Übungen wurden coronabedingt von Holzminden nach Bodenwerder verlegt. Foto: FW/Waßmann

Bodenwerder/Polle. Am Sonnabend hat für die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle der erste Leistungsnachweis unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Da in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Holzminden aktuell keine Leistungsnachweise stattfinden, musste eine Ausweichmöglichkeit gefunden werden, um die Tauglichkeit der Atemschutzgeräteträger weiterhin zu gewährleisten. Im Sportzentrum in Bodenwerder absolvierten 14 Kameraden die geforderten Belastungsübungen und haben somit den Leistungsnachweis für ein weiteres Jahr bestanden. Für die Organisation und dem Ablauf der Übungen gab es im Anschluss von allen Teilnehmern großes Lob. Auch die nächsten Leistungsnachweise werden erst einmal bis auf unbestimmte Zeit in dieser Form durchgeführt.

