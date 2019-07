Dienstag, 30. Juli 2019

Leiter des Forstamtes Neuhaus in den Ruhestand verabschiedet

Der verabschiedete Leiter des Forstamtes Neuhaus, Walter Hennecke, und sein Nachfolger, Wolf Ebeling, können sich gegenseitig gratulieren. Foto: beb

Neuhaus. „Es waren 15 spannende Jahre“, sagt Walter Hennecke, Leiter des Forstamtes Neuhaus, am Tag seiner Verabschiedung in den Ruhestand über seine Amtszeit in Neuhaus. Er „scheide mit fröhlichem Herzen“ und freue sich nun auf die Zeit mit seiner Familie. Berufliche und private Wegbegleiter aus allen Jahrzehnten seines Lebens haben sich im Neuhäuser Forstamt versammelt, um Hennecke für die 40 Jahre, in denen er insgesamt für die Landesforsten arbeitete, Lob, Dank und Anerkennung auszusprechen. Zur feierlichen Umrahmung spielt der Bläserkorps Tannengrund der Jägerschaft des Landkreises Holzminden. (beb)

