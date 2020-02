Dienstag, 11. Februar 2020

Leitstelle in Hameln „funkt“ heute auf Facebook

Die Leitstelle in Hameln informiert heute ausführlich auf Facebook über ihre Arbeit.

Hameln. Am heutigen 11.2. ist der Europäische Tag des Notrufes 112. Die Berufsfeuerwehren reagieren darauf mit einem TwitterGewitter, die Kooperative Rettungsleitstelle in Hameln, bei der auch die Notrufe unter 110 und 112 aus dem Kreis Holzminden auflaufen, „funkt“ heute auf Facebook. Bis 19 Uhr berichten die Disponenten aus ihrem Dienstgeschehen und informieren rund um das Thema Notruf. Auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/krlweserbergland/ ist zum Beispiel zu lesen, wie eine Notrufabfrage durch die „Calltalker“ der Leitstelle erfolgt, was alles abgefragt wird.