Samstag, 15. August 2020

Lenne erschließt Neubaugebiet

Bürgermeister Hans-Dieter Steenbock auf dem neuen Dorfplatz, dem Kernprojekt der Dorferneuerung. Das kleine Gebäude im Hintergrund soll einmal für Jugendliche nutzbar gemacht werden. Fotos beb

Lenne. Die Gemeinde Lenne ist momentan damit befasst, ein weiteres Neubaugebiet zu erschließen. Das teilt Bürgermeister Hans-Dieter Steenbock im Gespräch mit dem TAH mit. 15 neue Grundstücke sollen in drei Sektionen an den westlichen Ortsrand angeschlossen werden. Für Steenbock steht fest, dass diese „Investition in die Zukunft unbedingt“ getätigt werden muss, falls notwendig sollte die Gemeinde dafür Schulden auf sich nehmen. „Das wären rentierliche Schulden“, ist er sich sicher.

Überzeugt ist der langjährige Bürgermeister auch, dass Lenne, eingeschlossen von Misch- und Laubwald, idyllisch zwischen Hils, Elfas und den Stadtoldendorfer Forsten gelegen, nach wie vor ein attraktiver Wohnort ist. Mit der Bundesstraße 64 und der Landesstraße 583 sei das 670-Seelen-Dorf sehr gut angebunden. Dringend benötigt werde allerdings der Radweg nach Stadtoldendorf. An der Landesstraße könne „man niemanden langschicken, das ist viel zu gefährlich“. Sinnvoll sei der Ausbau der Radverkehrswege in und um Lenne auch, um damit das touristische Angebot zu erweitern. (beb)

