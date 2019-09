Montag, 16. September 2019

Lenner verschönern ihren Friedhof

Sie haben sich schon für den ersten Arbeiteinsatz gemeldet.

Lenne. Der landschaftlich schön am Süd-Westrand des Ortes Lenne gelegene Friedhof befindet sich in der Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die auf dem Friedhof stehende Kapelle gehört der Samtgemeinde. „Leider befinden sich die Einrichtungen nicht in einem optimalen Zustand – die finanziellen Mittel reichen offenbar bei weitem nicht aus, um die notwendigen Unterhaltungs- und Verschönerungsarbeiten in einem wünschenswerten Umfang durchzuführen,“ erklären einige Bürger ihr Engagement. Selbst bei den aus Sicht der älteren Besucher erforderlichen verkehrssichernden Maßnahmen bestehe Handlungsbedarf.

Alle beklagen diesen Zustand, aber bislang habe sich jede/r auf die Eigentümer verlassen. Die Lenner seiner aber doch für ihr aktives Vereinsleben und ihr großes ehrenamtliches Engagement bekannt, und so haben Ulla Vieth und Walter Keitel am Rande der Einweihungsfeier des Lenner Dorfplatzes das Interesse an ehrenamtlichen Einsätzen auf dem Friedhof abgefragt. Die Bereitschaft, selbst mit Hand anzulegen, war in der Bevölkerung erwartungsgemäß recht groß. Der erste Einsatz auf dem Friedhof soll am 19. Oktober stattfinden.

