Freitag, 21. August 2020

Lernen zu Corona-Zeiten mit der KVHS Holzminden

Kleingruppe der Kursteilnehmer während des Unterrichts. Foto: Katharina König-Brittner

Kreis Holzminden. Lernen in Zeiten von Corona ist eine Herausforderung, auch beim nachträglichen Erwerb des Schulabschlusses in der Kreisvolkshochschule Holzminden. Für die Lehrkräfte gilt es dabei, den Unterricht so zu gestalten, dass eine adäquate Vorbereitung auf die Prüfungen dennoch gelingen kann. Dank digitaler Lernmöglichkeiten mit der vhs.cloud und dem umschichtigen Unterricht in Kleingruppen schauen sowohl die Kursteilnehmenden als auch die Dozenten dennoch zufrieden auf die letzten Wochen zurück. Für Kursleiterin Katharina König-Brittner ließ sich daraus sogar ein gewisser Gewinn ziehen.

Im Oktober startet ein weiterer Vorbereitungskurs zum nachträglichen Erwerb des Haupt- und Realschulabschlusses an der KVHS. Interessenten können sich schon zu einem Beratungsgespräch bei Katharina König-Brittner, Telefon 05531/707231 oder katharina.koenig@landkreis-holzminden.de anmelden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. August