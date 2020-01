Donnerstag, 09. Januar 2020

„Lernen zu lernen“: Schulvorbereitungskurs der KVHS Holzminden schafft Perspektiven

Von links: Kursleiterin Katharina König-Brittner mit den Kursabsolventen Rico und Daniel. Foto: Peter Drews, Landkreis Holzminden

Holzminden. Rico (Name geändert) und Schule, das passte nicht zusammen. Egal ob Grund- Haupt- oder Förderschule: Überall fanden die Lehrer nicht in Ordnung, was er sagte oder tat. Und andersrum ging es ihm ganz genauso. Dass die brüchige und am Ende gescheiterte Schulkarriere des heute 20-Jährigen aus Stadtoldendorf kein perspektivloses Desaster ohne Chancen auf dem Arbeitsmarkt bedeutet, hat vor allem mit dem Schulvorbereitungskurs für Nicht-Schüler der Kreisvolkshochschule zu tun. Nach 15 Monaten hat Rico einen Schulabschluss in der Tasche. Sein Wunsch, eine Ausbildung im medizinischen Bereich anzufangen, hat damit realistische Chancen.

