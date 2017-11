Donnerstag, 23. November 2017

Lesung mit Jürgen Domian in Höxter fällt aus

Domian wollte eigentlich am Sonnabend in der Stadthalle Höxter auftreten. Foto: Annika Fußwinkel

Höxter. Die für Sonnabend, 25. November, in der Residenz Stadthalle Höxter geplante Veranstaltung mit Jürgen Domian fällt leider aus. Das teilte der Veranstalter Pluspunkt Events kurzfristig mit: „Die Veranstaltung „Dämonen“ mit Jürgen Domian am Samstag, 25. November, in der Stadthalle in Höxter und am Sonntag, 26. November, in der Stadthalle in Ahlen können leider nicht zu den gewünschten Terminen durchgeführt werden. Wir bedauern dies sehr und entschuldigen uns. Die Karten können selbstverständlich dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft worden sind.“ Einen Grund für die Absage nennt der Veranstalter nicht.