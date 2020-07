Dienstag, 21. Juli 2020

Letzte Ferienbetreuung mit Pastor Bode in Holzminden

Die Kinderferienbetreuung liegt Pastor Bode besonders am Herzen. In diesem Jahr wird das Programm in Gruppen durchgeführt. Dafür tragen die Teamer farblich auf die Gruppen abgestimmte T-Shirts. Foto: beb

Holzminden. Ganz anders als bisher sollte die Kinderferienbetreuung der St. Thomasgemeinde in Holzminden in diesem Jahr gestaltet werden. Das abwechslungsreiche Programm, an dem seit Montag 18 Kinder der Gemeinde teilnehmen, ist – wer hätte es geahnt – pandemiebedingt einmal auf den Kopf gestellt und tatsächlich ganz neu konzipiert worden, wenn auch nicht so wie ursprünglich geplant. Für die Kinder – einige nehmen schon seit mehreren Jahren an der besonderen Ferienwoche in St. Thomas teil – ist das nicht weiter schlimm. Sie haben schon am Montagmittag viel über den Vormittag zu erzählen. Für Pastor Christian Bode und die Teamer um Ariane Hundertmark ist die Ferienbetreuung 2020 durch die immer mitzudenkenden Kontaktregelungen ungewohnt. Besonders ist die Woche auch deshalb, weil Pastor Bode, der das Projekt vor acht Jahren mit initiiert, sich in diesen Tagen von seiner Gemeinde verabschiedet (der TAH berichtete). (beb)

