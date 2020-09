Donnerstag, 24. September 2020

Letzte Proben für das Vocal-Hero-Finale heute in Holzminden

Viktoria Fromme probt mit der Lehrerband in der „Drehscheibe“ für ihren Auftritt im Finale. Foto: A. Käberich

Holzminden. Für viele begeisterte Fans gehört der Besuch des Vocal-Hero-Finales in der Stadthalle Holzminden zu den Konzerthöhepunkten des Jahres. Auch in diesem Jahr war der Kartenvorverkauf bereits in Schwung gekommen, als der Termin coronabedingt in den September verschoben werden musste. Am heutigen Freitag startet nun die Show. Doch leider müssen viele Gäste zu Hause bleiben. Die wenigen Karten für das Finale sind ausverkauft und die Plätze namentlich vergeben. Dennoch kann jeder dabei sein, der mit seinem Computer und dem Handy ins Internet kommt. Als Live-Stream mit hochwertig produzierter Licht- und Tontechnik geht die Show auf Sendung. Unter www.musikschule-holzminden.

de kann man ab 19.30 Uhr am Bildschirm live dabei sein. Ein großer Spaß ist in jedem Jahr die Vergabe des Publikumspreises. Auch das bleibt in diesem Jahr erhalten und findet als Online-Voting statt. Über den Link www.umfrageonline.com/s/vocalhero ist es möglich, über den PC, Handy oder Tablet die eigene Stimme für die Wunschkandidatin der Altersgruppe I und II abzugeben.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 25. September