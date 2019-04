Sonntag, 14. April 2019

Leyla Kangal aus Fürstenberg trägt die Pilgerkerze

Layla Kangal (vorne) und Antonia Brinkmann trugen die Malteser Pilgerkerze der großen Prozession voran. Hinter Ihnen schritt Weihbischof Matthias König. Im Hintergrund die Rosenkranzbasilika. Foto: Frank Kaiser

Fürstenberg. Für Leyla Kangal (15 Jahre) aus Fürstenberg und Antonia Brinkmann (14 Jahre) aus Bad Driburg war Freitag ein aufregender Tag: Aktuell sind die beiden auf Pilgerfahrt mit den Maltesern in Lourdes – gemeinsam mit 16 anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich bei den Maltesern in Höxter engagieren. Gleich am Tag der Ankunft übernahmen Leyla und Antonia große Verantwortung: Denn nach dem Eröffnungsgottesdienst in der Rosenkranzbasilika, mitten im Heiligen Bezirk, trugen sie die große Pilgerkerze. Diese war zuvor während einer feierlichen Zeremonie durch Paderborns Weihbischof Matthias König gesegnet und endzündet worden.

