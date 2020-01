Dienstag, 14. Januar 2020

Lia Potthast ist die Neue im Holzmindener Stadtmarketing-Team

Stellten das Veranstaltungsprogramm für 2020 vor, von links: Pia Rempe und Lia Potthast, Stadtmarketing, Bianca Kleeschulte vom Werbekreis und Inga Schaper, Stadtmarketing. Foto: spe

Holzminden. Lia Potthast ist die Neue im Team der Stadtmarketing Holzminden GmbH. Die 28-Jährige aus Nieheim, studiert an der HAWK in Göttingen Regionalmarketing und Wirtschaftsförderung. Sie begann Anfang Januar ein Praktikum beim Stadtmarketing in Holzminden und besetzt hier ab April eine Teilzeitstelle. Stadtmanagerin Katrin Konradt hat inzwischen geheiratet und heißt jetzt Steffen. Sie ist derzeit nur noch tageweise im Büro und macht ab Ende Januar für ein Jahr Babypause. Auch Christina Littkemann verabschiedet sich jetzt in den Mutterschutz.

Stadtmarketing und Werbekreis haben unterdessen einen prall gefüllten Veranstaltungskalender mit Stadtfesten für das Jahr 2020 präsentiert. Er beinhaltet unter anderem drei Bunte Märkte, kombiniert mit besonderen Themen, das Big Band Festival der Musikschule, das Bier- und das Weinfest im Duftgarten und die Klassiker wie Kükebnfest und Innenstadtflohmarkt. Es wird die Marktsommer-Konzerte wieder geben, den 4. Citybiathlon, das erste Laufcamp und – wenn entsprechend Resonanz bei den Vereinen da ist – das Fest „Holzminden verein(t). (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 15. Januar