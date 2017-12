Mittwoch, 27. Dezember 2017

„Liberale Politik ist sozial und warmherzig“

Dr. Strack-Zimmermann hält diesmal die Festrede beim FDP-Empfang in Bevern.

Bevern. Als der FDP-Kreisverband Holzminden mit Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann über ihre Teilnahme am Jahresempfang 2018 verhandelte, hat er wieder einmal den „richtigen Riecher“ bewiesen. Denn die Festrednerin aus Düsseldorf ist stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und bringt sicher noch interessante Informationen zum Abbruch der Verhandlungen mit CDU/CSU und Grünen für eine Jamaika-Koalition mit. Außerdem vertritt sie innerhalb der Partei die Schwerpunkte Kommunales, Soziales und Gesundheit – und wird daher sicherlich auf die speziellen Problemen des ländlichen Raumes eingehen.

Am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr wird Kreisvorsitzender Hermann Grupe die frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, seit 2013 stellvertretende Bundesvorsitzende, in Bevern begrüßen. Die 59-jährige Düsseldorferin studierte Publizistik, Politikwissenschaften und Germanistik, promovierte zur Dr. phil., war ab 1988 Verlagsrepräsentantin eines Jugendbuchverlages und von 2008 bis 2014 Erste Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Düsseldorf. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Seit 1990 ist Dr. Strack-Zimmermann Mitglied der FDP. Seit 2004 war sie aktiv in der Kommunalpolitik, arbeitete in verschiedenen Koalitions-Konstellationen und betont gern, dass sie die Kommunalpolitik mit großer Leidenschaft betrieben habe. Sie möchte den Kommunalpolitikern im Präsidium der FDP eine Stimme geben, schreibt sie selbst in ihrer Vita auf ihrer Homepage. Dort steht auch der Satz: „Gelebte liberale Politik ist sozial und warmherzig.“

Was die Motorradfahrerin Strack-Zimmermann darunter versteht, kann sie sicherlich am 7. Januar in Bevern näher erläutern. Aber besonders gespannt sind (nicht nur) die Liberalen hier an der Basis auf ihren „Bericht aus Berlin“.

Zur besseren Planung wird möglichst um Anmeldung unter Telefon 05532/9180059 oder kontakt@fdp-holzminden.de gebeten. (rei)