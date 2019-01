Mittwoch, 23. Januar 2019

Licht und Möbel für leere Schaufenster

Leere Läden und wenig einladende Schaufenster gibt es reichlich in der Holzmindener Innenstadt. Foto: spe

Holzminden. Leere Läden in der Holzmindener Innenstadt prägen zunehmend das Stadtbild. Die heruntergekommenen Schaufenster möchte Ralf Schwager aber schon bald wieder befüllen. Im Gespräch mit dem TAH erzählt er, dass das Stadtmarketing Holzminden an ihn herangetreten war, um gegen die anhaltenden Leerstände vorzugehen. Ralf Schwagers Idee ist nun, die kleinen Geschäfte anzumieten, zu renovieren und mit Möbeln auszustatten. Indirekte Beleuchtung, neue Bodenbeläge und ein frischer Anstrich seien erstmal wichtig, betont Ralf Schwager. Die Möbel stellt er dann zum Verkauf. Die Vorschläge zu der Ausgestaltung der leeren Schaufenster trug der Holzmindener Unternehmer auch im Ausschuss für Innenstadtentwicklung am Dienstagabend vor. Hier waren zudem zukünftige städtebauliche Maßnahmen Thema. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. Januar