Mittwoch, 07. August 2019

Lidl in Holzminden schließt – und baut neu

Letzter Einkaufstag ist am Sonnabend, Neueröffnung im Februar 2020. Foto: ap

Holzminden. „Wir bauen hier neu“ steht auf den großen Transparenten, die in den Schaufenstern der Lidl-Filiale in der Allersheimer Straße in Holzminden hängen. Das heißt: Am Sonnabend, 10. August, um 18 Uhr wird der Markt seine Pforten schließen – und voraussichtlich im Februar 2020 an gleicher Stelle wieder öffnen.

Was geplant ist, was sich alles ändern wird, erläutert Matthias Sontheimer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Paderborn auf Anfrage des TAH: „Lidl entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Holzminden wollen wir unseren Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten“, erklärt er vorweg.

Daher werde die Filiale in der Allersheimer Straße durch einen zukunftsfähigen Neubau mit einem modernen Erscheinungsbild, besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise ersetzt. (bs)

Den ausführlichen Berich lesen Sie im TAH vom 08.08.19