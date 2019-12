Montag, 23. Dezember 2019

Lidl öffnet am 6. Februar neu in Holzminden

Der Rohbau ist abgeschlossen. Foto: bs

Holzminden. Der Lidl-Neubau wächst rasant in der Allersheimer Straße. Die Neueröffnung des Holzmindener Lidls ist am Donnerstag, 6. Februar, teilt Matthias Sontheimer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Paderborn, auf TAH-Anfrage mit. Seit dem Abriss des alten, in die Jahre gekommenen Lebensmittel-Discounters ist in der Allersheimer Straße 38 einiges passiert. Der Rohbau ragt inzwischen einige Meter in die Höhe und ist abgeschlossen. „Mit den Baumaßnahmen liegen wir im Zeitplan“, versichert Sontheimer. Aktuell läuft der Innenausbau, wie die Elektroinstallationen. (ap)

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. Dezember 2019