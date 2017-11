Montag, 20. November 2017

Lidl will in die Holzmindener Bülte

Auf diesem Grundstück zwischen Zeppelinstraße und Fraunhoferstraße soll der neue Lidl-Markt entstehen.

Holzminden. Lidl will im Holzmindener Gewerbegebiet Bülte neu bauen. Die Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG hat Interesse am Bau eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von rund 1.400 Quadratmetern auf dem Grundstück zwischen Zeppelinstraße und Fraunhoferstraße angemeldet. Hier sollte einmal ein Möbel-Discounter mit Küchenstudio der Finke-Gruppe aus Paderborn entstehen. Diese Pläne wurden bekanntlich nie umgesetzt. Ein städtebaulicher Vertrag mit der Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG wurde bereits abgeschlossen. (spe)

