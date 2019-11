Freitag, 15. November 2019

Liebighalle soll zum 1. Januar an den Landkreis Holzminden fallen

Der Landkreis soll für Grundstück und Inventar gut 130.000 Euro zahlen, die Liebighalle gibt’s gratis dazu. Foto: spe

Holzminden. Im Zuge des Schulringtauschs soll der Landkreis Holzminden zum 1. Januar 2020 das Grundstück der Sporthalle Liebigstraße mit dem zugehörigen Parkplatz sowie das Inventar der Sporthalle kaufen. Dafür ist ein Kaufpreis von gut 134.000 Euro vereinbart worden. Die Sporthalle selbst soll unentgeltlich an den Landkreis übertragen werden. Identische Vorlagen gibt es sowohl für die politischen Gremien von Stadt und Landkreis Holzminden. In gemeinsamer Sitzung befassen sich damit am Donnerstag, 21. November, der Bauausschuss der Stadt Holzminden und der Ausschuss für Finanzen und Gebäudemanagement des Landkreises. Die Sitzung beginnt um 16.30 Uhr im Ratssitzungssaal des Stadthauses, Neue Straße 17. Die Liebighalle ist (nicht nur energetisch) stark sanierungsbedürftig. Ob eine Sanierung durchgeführt wird oder Abriss und Neubau einer Sporthalle die wirtschaftlichere Variante ist, muss errechnet und politisch entschieden werden. (spe)

