Mittwoch, 18. Dezember 2019

Liebighalle wechselt von der Stadt zum Kreis Holzminden

Grundstück und Inventar kauft der Landkreis, die Liebigsporthalle gibt’s gratis dazu. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden verkauft zum 1. Januar 2020 das Grundstück samt Parkplatz und das Inventar der Sporthalle Liebigstraße für 134.000 Euro an den Landkreis Holzminden und überträgt das Gebäude selbst unentgeltlich an den Landkreis Holzminden. Das hat der Rat Holzminden in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen. Am Donnerstag soll der Kreistag per Beschluss nachziehen. Bestandteil des Ratsbeschlusses ist der Verzicht auf die Erhebung von Sportstättenbenutzungsgebühren für kreiseigene Sportstätten im Gebiet der Stadt Holzminden.

Die Stadt Holzminden verkauft außerdem an den Landkreis Holzminden eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern im Gewerbegebiet „Im Sieken“ für den Bau einer Rettungswache, direkt am Bülte-Kreisel gelegen. Der Verkaufspreis beträgt 30 Euro pro Quadratmeter unerschlossen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. Dezember