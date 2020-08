Mittwoch, 05. August 2020

Liebigstraße Holzminden: Heute soll es wirklich klappen

Holzminden. Die Fahrbahn ist asphaltiert, die Arbeiten eigentlich abgeschlossen. Und die Stadt Holzminden teilte Dienstagmorgen auf Nachfrage des TAH mit, im Laufe des Dienstags wird die Liebigstraße für den Verkehr freigegeben. Genau das ist aber nicht passiert. Am Abend standen die Sperrschilder noch. Und auch ein paar Baumaschinen in der Straße. „Um 11 Uhr ist die Straße offen“, verspricht die Stadt Holzminden am Mittwochmorgen. Warum die Sperrung nicht – wie vereinbart — am Dienstag aufgehoben wurde, konnte am Mittwochmorgen im Bauamt der Stadt Holzminden nicht beantwortet werden. Um 10 Uhr aber wird die offizielle Abnahme der Baustelle erfolgen, danach werden die Schilder und Absperrbaken weggeräumt. (bs)