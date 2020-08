Dienstag, 04. August 2020

Liebigstraße in Holzminden noch nicht freigegeben!

Die Sperrung war auch Dienstag Abend noch nicht aufgehoben worden. Foto: spe

Holzminden. "Die Bauarbeiten in der Liebigstraße in Holzminden sind endlich beendet," meldete der TAH am Dienstag Vormittag auf seiner Homepage. Im Laufe des Tages sollte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden, verlautete es aus dem Bauamt der Stadt. Doch den ganzen Tag über passierte nichts. Auch am Abend waren die Sperrbaken noch nicht zur Seite geräumt. Vielleicht klappt es ja am Mittwoch...!? (bs)