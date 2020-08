Donnerstag, 27. August 2020

Liethstraße soll im September freigegeben werden – Bauherren können starten

Großbaustelle Lieth: Die Bauherren können demnächst mit dem Bau ihrer Häuser beginnen. Foto: bs

Holzminden. Sowohl im Bauausschuss als auch im Rat der Stadt Holzminden war das Baugebiet Liethstraße ein Thema. Im Rat meldete sich wieder ein Bauwilliger zu Wort und fragte nach dem Sachstand der Erschließungsmaßnahmen und wann mit dem Bau der Wohnhäuser begonnen werden könne. Wie Baudezernent Jens-Martin Wolff mitteilte, soll die Liethstraße, seit Erschließungsbeginn für den Durchgangsverkehr gesperrt, im September wieder geöffnet werden. Einen genauen Termin dafür nannte er nicht. Eigentlich hatte die Straße schon im Juli wieder befahrbar sein sollen (der TAH berichtete). Das Regenrückhaltebecken wird noch nicht so schnell fertig wie ursprünglich geplant. Das habe, so Wolff, für die Bauwilligen aber keine Auswirkungen auf den möglichen Baubeginn ihrer Häuser. Die Erschließung des Baugebietes soll im September fertiggestellt werden, wann genau, dazu wolle er keine Prognose abgegen. Das hänge vom Abschluss der Arbeiten ab. In Absprache mit der Baufirma könnten die Bauherren mit dem Hausbau schon vorher starten. Erste Bauanträge seien gestellt und bereits genehmigt worden, so Wolff. Seit Juli wird in der bereits erschlossenen Liethstraße am ersten Einfamilienhaus gebaut. (spe)