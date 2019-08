Mittwoch, 28. August 2019

Linnenkamp: Keine Glascontainer mehr

Das Altglas kann in Linnenkamp nicht mehr entsorgt werden.

Linnenkamp. Die Gemeinde Linnenkamp hat keine Glascontainer mehr, das teilt der Landkreis Holzminden per Pressemitteilung mit. Die bisher dort stehenden Container mussten abgeholt und der Standort damit aufgehoben werden. Hintergrund ist, dass der bisherige Platz, an dem die Container standen, nur über ein Privatgrundstück erreicht werden können. Der Eigentümer dieses Grundstücks hat seine Genehmigung für den Zugang jetzt zurückgezogen. Vom Ortsvorsteher sind daraufhin andere Standorte geprüft worden, eine geeignete Alternative ließ sich jedoch nicht finden. Künftig kann dementsprechend Altglas nur noch in Wangelnstedt oder in Stadtoldendorf entsorgt werden.