Samstag, 14. Dezember 2019

Live-Escape: Team testet für den TAH die neue Mission im Bergwerk Holzminden

Mission geschafft: „Wir haben das Unheil abgewendet...“ Foto: cbo

Holzminden. Das Bergwerk Holzminden am Fuß des Sylbecker Bergs steht seit gut zwei Jahren für eines der größten Abenteuer im Weserbergland. In dem ehemaligen Landhandel an der Fürstenberger Straße hat die Schattenspringer GmbH zwei täuschend echt nachgebildete Bergwerksstollen mit einer Gesamtlänge von 140 Metern gebaut. Ausgerüstet mit Helm, Lederschurz und Knieschonern geht es für Mutige in den Stollen, um dort Rätsel zu lösen, Türen zu öffnen und eine Mission zu erfüllen. Ein begeistertes Team, das die Rätsel der ersten Generation erfolgreich gemeistert hatte, wagte sich jetzt an eine der beiden Missionen und begab sich in das Geheimlabor. Und dank des geschickten Einsatzes einer besonderen Taschenlampe steht das Team nach gut 45 Minuten vor dem roten Knopf, der allerdings noch gut gesichert ist. Jetzt wird noch einmal diskutiert, kombiniert und ausprobiert – mit Erfolg! Die Uhr stoppt, die Mission erfolgreich im Zeitrahmen beendet. (cbo)

TAH-Lesern bietet das Bergwerk einen besonderen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf den Besuch im Bergwerk: Bei der Onlinebuchung einfach den Code „TAH-2019“ eingeben!

