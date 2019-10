Montag, 28. Oktober 2019

Live gemalte Sandpaintings mit Conny Klement in Holzminden

Die Künstlerin Conny Klement freut sich auf den Abend in Holzminden. Foto: Conny Klement

Holzminden. Jedes Jahr im November ist es eine schöne Tradition, dass die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Holzminden mit Unterstützung des Vereins zur „Förderung christlichen Gemeindelebens“ ihre Türen für eine besondere Künstlerin öffnet. Die Autorin Elisabeth Büchle war schon zu Gast, und für die Musikerin und Songwriterin Valerie Lill hat sich mittlerweile schon eine kleine Fangemeinde in Holzminden etabliert. Diesmal kann am Freitag, 1. November, um 19.30 Uhr in der Fürstenberger Straße 43 eine Kunst geboten werden, die die meisten in Holzminden noch nicht gesehen haben: Sandpainting.

