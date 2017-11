Freitag, 24. November 2017

Lkw-Bergung dauert noch an / Straße weiter gesperrt

Der Lastwagen war auf die weiche Bankette geraten und zur Seite gekippt.

Stadtoldendorf. Die Bergung des umgekippten Lastwagens bei Stadtoldendorf dauert weiter an. Voraussichtlich noch den ganzen Freitag über ist mit der Sperrung dieses Teilstücks der L 583 am Ortsausgang von Stadtoldendorf zu rechnen. Die Versuche am Donnerstag, den seitlich auf der Bankette abgerutschten Sattelzug wieder aufzurichten (der TAH berichtete), haben nicht funktioniert. Der noch mit Soda befüllte Tankwagen war dafür einfach zu schwer. Heute wird ein weiterer Anlauf genommen, den Tankwagen zunächst leerzupumpen und ihn dann mit Hilfe von Kränen wieder auf die Straße zu ziehen. Nach Einschätzung der Polizei werden sich die Bergungsmaßnahmen und die Sicherung der Bankette noch über den weiteren Tag erstrecken. (nig)

