Dienstag, 21. Juli 2020

Lkw-Bremse läuft heiß: Alarm für die Feuerwehr Holzminden

Die Bremse des Lkw war heiß gelaufen und qualmte. Deshalb wurde die Feuerwehr gerufen. Fotos: FFW Holzminden

Holzminden. Um kurz nach 12 Uhr kommt am Dienstagmittag der Alarm für die Feuerwehr Holzminden: Auf der Ostumgehung Holzmindens, der B 497, ist zu der Zeit ein Lastwagen unterwegs, bei dem die Bremsen offensichtlich heiß gelaufen sind. Der Lkw-Fahrer kommt mit seinem Fahrzeug aus Richtung Neuhaus, wird durch die Besatzung eines Rettungswagens auf den Qualm aufmerksam gemacht. Schnell ist die Feuerwehr Holzminden mit elf Einsatzkräften vor Ort. Groß einschreiten braucht sie in diesem Fall nicht. „Nach Abkühlung der Bremse“, so Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann, sei der Lkw zur Kontrolle in eine Werkstatt gefahren.