Samstag, 08. August 2020

Lkw kippt beim Entladen auf ein Feld

Umgekippter Sattelzug bei Nettelrede. Foto: Polizei

Bad Münder. Am Freitagabend, 7. August, gegen 20:45 Uhr, kippte im Bereich Nettelrede ein Sattelzug beim Entladen von Mutterboden auf ein Feld. Beim Anheben des Kippaufliegers geriet das Fahrzeug in eine Schräglage und kippte im weiteren Verlauf auf die rechte Fahrzeugseite. Hierbei verletzte sich der 43-jährige Fahrzeugführer aus Rinteln schwer. Trotz seiner schweren Verletzung konnte sich der Fahrzeugführer aus der Fahrerkabine des Lkw befreien und sich zu Fuß in Richtung Nettelrede begeben, wo er von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt wurde. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Nacht hinein.