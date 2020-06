Dienstag, 30. Juni 2020

Lkw mit Anhänger streift Radfahrer - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: tah/Symbolbild

Holzminden. Am Montag, 29. Juni, gegen 16.45 Uhr, kam es im Bereich Sollingstraße, Einmündung zur Moltkestraße, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Ein Lkw mit Anhänger (vermutlich grau/blau) befuhr die Sollingstraße stadtauswärts und berührte im Einmündungsbereich zur Moltkestraße den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer auf dessen Pedelec. Dabei stürzte der Radfahrer und wurde verletzt. Die Polizei Holzminden sucht nun weitere Zeugen zu dem Vorfall und den betroffenen Lkw mit Anhänger. Hinweise an die Polizei bitte unter 05531/9580.