Dienstag, 20. August 2019

Lkw-Tank leck geschlagen: Alarm für die Wehr Delligsen

Einsatz für die Feuerwehr Delligsen in der Sttraße Klues.

Delligsen. Der Alarm kommt um 12.13 Uhr am Dienstag: Auf deinem Firmengelände in der Straße Klues in Delligsen drohen 200 bis 300 Liter Diesel aus dem Tank eines Lastwagens auszulaufen - durch ein Leck am Tank. Die Feuerwehr ist schnell mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort – und dank des schnellen Handelns kann auch größerer Schaden vermieden werden. Diesel ist nicht ins Grundwasser geraten. Das Leck wird notdürftig abgedichtet, anschließend der Tank leer gepumpt. Neben der Feuerwehr Delligsen wird auch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Holzminden informiert, deren Experte sich vor Ort ein Bild von der „Havarie“ macht. (bs/beb)