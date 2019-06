Mittwoch, 19. Juni 2019

Lobach: Ampelanlage ausgefallen

Die Ampelanlage an der Kreuzung Umgehung-Arholzen/Lobach war ausgefallen.

Lobach. Geduld mussten am Mittwochmorgen vor allem all jene Autofahrer mitbringen, die aus Richtung Arholzen kamen und nach links auf die Umgehung Bevern/Lobach/Holzminden abbiegen wollten. Die Ampelanlage an der dortigen Kreuzung war ausgefallen. Und die Mitarbeiter der Straßenmeisterei konnten den Fehler mit ihren Hausmitteln auch nicht beheben.

Um 6.12 Uhr ging der erste Anruf bei der Polizei in Holzminden ein – und es sollten noch viele folgen... während sich ein Streifenwagen auf den Weg zur Kreuzung machte Dort staute es im morgendlichen Berufsverkehr so einiges auf. Vor allem die Linksabbieger aus Richtung Arholzen hatten Probleme. Die Polizei übernahm die Verkehrsregelung.

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei versuchten zunächst selbst, die Anlage wieder zu starten. Sie war in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag bereits einmal ausgefallen. Beim ersten Mal war es noch gelungen, die Ampeln wieder einzuschalten. Und, weil sie mitten in der Nacht ausgefallen war, hatte es auch keine Probleme für die Autofahrer gegeben.

Mittwochmorgen aber mussten die Experten der Lieferfirma anrücken, um das problem zu beheben. Kurz nach 8 Uhr liefen Ampel und Verkehr dann wieder. (bs)