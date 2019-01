Samstag, 05. Januar 2019

Lobachs alte Schule wird saniert

Die alte Schule dient heute als Kirchenraum, Versammlungsraum und Stätte zum Feiern. Foto: rei

Lobach. Nur die älteren Bürger Lobachs können sich noch an die Zeit erinnern, als in der kleinen Dorfschule unterrichtet wurde. Mittlerweile dient das Gebäude seit Jahrzehnten als Dorfgemeinschaftshaus. Hier werden Gottesdienste abgehalten, trifft sich regelmäßig die DRK-Familie, finden Jahreshauptversammlung statt – und auch so manches private Fest wurde hier schon gefeiert. So ist die alte Schule mal Kirchenraum, mal Versammlungsstätte und irgendwie auch ein bisschen die „gute Stube“ des Dorfes. Von außen präsentiert sie sich mit ihren roten Buntsandstein-Wänden ja recht stattlich, doch im Innern ist die Ausstattung spätestens in den 70er Jahren stehengeblieben. Außerdem sind die Haus- und Heizungstechnik ziemlich veraltet. Das alles soll nun möglichst noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Die Sanierung der alten Schule gehört zu den Projekten, für die ein Antrag auf Bezuschussung aus dem Dorfentwicklungsprogramm gestellt wurde. Der Flecken Bevern hat für die Sanierung in 2019 und 2020 insgesamt 202.000 Euro an Investitionskosten eingeplant. Allerdings können die Pläne erst umgesetzt werden, wenn der Bewilligungsbescheid vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) eingeht. Bürgermeister Ernst Warnecke und Gemeindedirektor Harald Stock hoffen darauf, dass die Bescheide spätestens Ostern vorliegen – und dass darin eine hohe, vielleicht sogar 90-prozentige Förderung zugesagt wird! (rei)