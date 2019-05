Mittwoch, 22. Mai 2019

Loch im Himbeerbusch soll bald gestopft sein

Ganz schön tief, das Loch. Das Foto entstand am Mittwochmorgen. Foto: spe

Holzminden. Und plötzlich tat sich ein Loch auf: Seit ein paar Wochen sichern Absperrbaken das klaffende Loch in der Fahrbahn in der Straße „Himbeerbusch“ in Holzminden. Auto- und Radfahrer müssen um die Schadstelle herumfahren. Ratsfrau Maren Schneider-Klingenberg fragte in der jüngsten Ratssitzung: „Passiert da mal was?“ „Gefühlt seit Monaten“ warte man auf die Reparatur. Baudezernent Jens-Martin Wolff konnte vermelden: „Der Auftrag ist erteilt.“ Dann kann es ja nicht mehr lange dauern... (spe)