Dienstag, 23. Juni 2020

Lockdown für den Landkreis Gütersloh

Gütersloh. Der Landkreis Gütersloh schottet sich nun doch ab und geht in einen Lockdown. Das verkündet NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstagvormittag. Grund gibt der Corona-Massenausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik im Kreisgebiet. Das öffentliche Leben werde voraussichtlich bis Ende Juni heruntergefahren. (ap)